النائب محمد عبدالعليم: «مش جاي المجلس علشان الصدام أو الركوع»

أكد محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه مثل اليوم أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن واقعة جلسة أمس، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة 112 من الدستور، والتي نصت على أنه: لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو لجانه.

وقال «داوود»: «مش جاي المجلس علشان الصدام أو الركوع»، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأي حزب بعينه.