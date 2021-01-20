أعضاء مجلس النواب و الشيوخ عن حزب مستقبل وطن يطالبون بدعم المستشفيات

تقدم النواب المهندس محمد الحمادى الحصى و المهندس وليد صلاح التمامى والمحاسب محمد علي أبو حجازي أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن عن محافظة دمياط بعدد من الطلبات للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان بشأن عدد من المستشفيات.

وبشأن مستشفي كفر البطيخ تقدم النواب بطلب لوزيرة الصحة بخصوص إدارج المستشفي في خطة التطوير ورفع الكفاءة حيث أن بها بعض التهالك اللازم للإصلاح، كما طالبوا بتزويد بالمستشفى بجهاز «أوتوكلاف» تعقيم مركزي وتزويد قسم الحضانات بالمستشفي بكبسولة لعلاج مرض الصفراء وأيضًا تزويد المستشفي بتانك أكسجين سعة 600 لتر.

هذا وطالب النواب بطلب لوزيرة الصحة بالنظرلمستشفى حسيب والذي يعد صرح طبي كبير وإستكمال أقسامه وتزويده بالأجهزة اللازمة و تقع تلك المستشفى بكفور الغاب، وهي مستشفي مقامة بالجهود الذاتية تبرعًا من أهالي المنطقة وغير مكتملة الأقسام وبها مساحات شاسعة غير مُستغلة وتخدم تلك المستشفى منطقة كبيرة حوالي 200 ألف نسمة.

هذا وقد طالب النواب بدعم مستشفى دمياط العام بأجهزة طبية «رنين مغناطيسي، آشعة أكس راي، جهاز سونار، جهاز سي آر» مع تزويد المستشفي بأجهزة معامل حديثة «معمل الكيمياء وأمراض الدم ،معمل الطفليات» و تزويد المستشفي بأجهزة العلاج الطبيعي و الأجهزة المطلوبة لعيادة الأسنان الخارجية الجديدة حيث أن المستشفي تعمل الآن كمستشفي عزل و تقدم خدمة يومية.

كما تفقد النواب مستشفي الروضة المركزي ومعرفة إحتياجاتها وعليه تقدموا بطلب جهاز آشعة سونار وجهاز تحميض الأشعة ديجيتال واستبدال معامل التحاليل اليدوية المتهالكة بأجهزة حديثة وتوفير جهاز cbc جديد.

هذا و تقدم النواب بطلبات للوزيرة وحصلت جميعها على الموافقات من قبل الجهات المختصة.