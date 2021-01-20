بايدن: علينا تنحية الخلافات لمحاربة كورونا.. وسنقود العالم بقوة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه يجب على الأمريكيين مساعدة بعضهم البعض، حتى لو اختلفوا، مشيرا إلى ضرورة تنحية السياسة جانبا، والتركيز على محاربة الفيروس، موضحا: «أعدكم أننا سنتخطى هذا معا، والبهجة ستأتي في الصباح.. إن كل زملائي الذين خدمت معهم يعرفون أن العالم ينظر إلينا، وهنا أوجه رسالة إلى من هم خارج حدودنا وأقول: (الولايات المتحدة تم اختبارها، ووضعت للتحدي ولكننا خرجنا أقوياء، وسنعود إلى العالم مرة أخرى لمواجهة تحديات الماضي والمستقبل، وسنقود بقوة هذا المثال الذي نحن عليه».

أول قرار لبايدن

وأضاف «بايدن» في كلمة له بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بحضور عدد من الرؤساء السابقين، وهم: جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، في ظل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب: «سنكون شريكا قويا للنمو والأمن، وأول قرار لي كرئيس هو أن أطلب منكم المشاركة في لحظات صامتة من الصلاة على أرواح من راحوا في جائحة فيروس كورونا، وأنا سوف أصلي في صمت من أجل هؤلاء الذين ضحوا من أجل وطننا في هذه الجائحة».

مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وتابع الرئيس الأمريكي: «نحن نواجه هجمة على الديمقراطية، وفيروسا شرسا، وأزمة اقتصادية، ومناخية، ودور الولايات المتحدة كبير، ونحن نواجه كل التحديات، وأمامنا الكثير لنفعله، وأنا أعدكم بأنه سيتم الحكم علينا بكيفية التغلب على هذه الأزمة الكبيرة في هذا العصر، وهذه الساعات الصعبة، وكيفية الوفاء بما قلناه، وأعاهدكم أن نكون على قدر المسؤولية، والقصة الأمريكية سوف تستمر، مثل السلام الوطني الأمريكي، وعندما تنتهي أيامي سأقول: (أمريكا أمريكا إنني أعطيتك كل ما أملك)، وسيقول أطفالنا أننا أدينا ما علينا، وقمنا بواجبنا، وحافظنا على وحدة الأمريكيين، ودائما سأكون معكم، وسأدافع عن الدستور الأمريكي، والديمقراطية، وسأحافظ على كل ممتلكاتكم، وسأكون في خدمتكم، ونحن هنا من أجل المحبة والنور وليس الظلام، ولتكن هذه القصة قصتنا، وسنكون على قدر المسؤولية، وأن الديمقراطية لن تنتهي في وجود هذا الجيل، وهذا ما نحمله في جعبتنا من أجل المستقبل، وسنقوم بالواجبات التي علينا، وليبارك الله أمريكا ويحمي قوتنا».