برلماني: وزير التعليم ألغى مسابقة تعيينات 2019 لعدم وجود اعتماد مالي

كشف الدكتور سامي سليم، عضو مجلس النواب، تفاصيل كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في مجلس النواب اليوم، فذكر أن النواب وجهوا عدة مطالب لوزير التربية والتعليم خلال الجلسة، وناقشوا معه عددًا من المشكلات، مثل زيادة أعداد الطلاب في المدارس، لا سيما خلال جائحة كورونا.

النواب طالبوا الأبنية التعليمية بزيادة أعداد المدارس في القرى

وأضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن النواب طالبوا هيئة الأبنية التعليمية، بزيادة أعداد المدارس في القرى والريف، والعمل في الوقت ذاته، على رفع كفاءة التعليم الفني، لتأهيل الطلاب لسوق العمل عقب تخرجهم.

التساؤلات كانت بشأن كيفية العمل على سد العجز في المعلمين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب التساؤلات التي وجهها النواب للوزير كانت بشأن كيفية العمل على سد العجز في المعلمين، خاصة بعد إلغاء مسابقة تعيين مُعلمين 2019 رغم وجود عجز فى معظم المدارس والقطاعات الخاصة بالتعليم، حيث إن الوزير أوضح أن إلغاء المسابقة سببه عدم وجود اعتماد مالي.

الوزير وزع 500 فلاشة على النواب

وأشار إلى أن النواب، تحدثوا مع الوزير أيضًا، عن مشكلات التابلت وعدم توافر شبكات الانترنت في القرى، وهو ما يؤثر على مستقبل الطلاب، بينما الوزير رد بأن وزارة الاتصالات توفر الإنترنت فى جميع القرى، وهي المعنية بذلك، كما أن الوزير وزع 500 فلاشة على النواب، لشرح وتصور ما ستقوم به وزارة التربية والتعليم.