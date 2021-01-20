توقعات طقس 72 ساعة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الباردة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود يوم الجمعة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود كثافة في الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويكون مائلا للدفء نهارا باردا ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المناطق في البلاد، وتستمر حتى غدا الخميس، ويتوقع أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية ظهر غد الخميس إذ تقل فرص سقوط الأمطار، وتعود الرياح إلى سرعتها العادية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الـ3 أيام المقبلة على كل المناطق:

درجات الحرارة يوم الخميس 21 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

درجات الحرارة يوم الجمعة 22 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم السبت 23 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 09.