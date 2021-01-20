«الأرصاد» تحذر من الطقس: شديد البرودة وأمطار على القاهرة والمحافظات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تكاثر السحب المتوسطة مستمر، ويصاحبها سقوط الأمطار خلال الليل على السواحل الشمالية كافة، وتكون غزيرة نسبيا على شرق البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن التحسن النسبي في الأحوال الجوية على السواحل الغربية يبدأ بعد ظهر الغد، مع استمرار نشاط الرياح الذي يعمل علي مزيد من برودة الطقس، فيما يستمر ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط.

الطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور لها، عبر الحساب الرسمي للهيئة حالة الطقس، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون نشطة، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة عل السواحل الشمالية مع نشاط للرياح أيضًا.

وعلى شمال الصعيد، يميل الطقس للبرودة مع نشاط للرياح أيضًا، ويكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس ليلًا يكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وذلك على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة أيضًا هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

منخفض جوي على البحر المتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط، ويتزامن ذلك مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.