حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 21-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح الخبراء أنّ الشبورة المائية تنتشر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 17 09

رفح 17 09

رأس سدر 20 12

نخل 15 04

نويبع 19 14

طابا 17 12

كاترين 12 03

الطور 20 12

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 20 14

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 20 08

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

إدفو 22 10

أبوسمبل 21 10

الوادي الجديد 20 04

شلاتين 24 15

أبورماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدرية 23 16