عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»: بطلب إحلال و تجديد مستشفى فارسكور

تقدم أحمد عبد الشافي البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عن محافظة دمياط بتقديم طلب لإحلال و تجديد مستشفى فارسكور المركزى بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية النائب حسن عبد الوهاب عيسى و النائب الدكتور محمود مشعل عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر سعد،و قد تمت الموافقة على إدراجها بالخطة الاستثمارية «2021- 2022».

ووعد «البلشي» بطرح المستشفى للتنفيذ بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستشفى الجديد بدء العمل مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة دمياط.

هذا و تقدم «البلشي» بطلب عاجل لرفع كفاءة و توفير أفراد الفريق الطبى اللازم لتشغيل المستشفى كفر البطيخ كما شارك في الطلب كلا من «المهندس حسن عبد الوهاب و محمود مشعل»، حتى يتسنى لها تقديم الرعاية الطبية التي يستحقها أهالى كفر البطيخ و تم رفع الأمر لإدارة التكليف بوزارة الصحة للبدء فى الإجراءات اللازمة في القريب العاجل.

هذا و كرم النائب أحمد عبد الشافى البلشى عضو مجلس الشيوخ المصرى عن محافظة دمياط عدد من قيادات مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة بحضور الدكتور إبراهيم الصياد مدير المستشفى وعدد من نواب مدير المستشفى.

ويأتي التكريم تقديرًا من النائب للجهود المبذولة فى المستشفى فى ظل الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، والتى جعلت الضغوط تتزايد على المستشفى خاصة بعد تحول كافة مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه و الإصابة بفيروس كورونا.

كما أشاد النائب بمستوى الخدمة فى المستشفى والعمل على التطوير الدائم ومعاملة المرضى والمصابين و كذلك سرعة التواصل والاستجابة مع المرضى أو ممثلى المجتمع المدنى مشيرا إلى أن التكريم لا يكون عند القيام بالمهام الوظيفية بل نكرم من يتميز و يحدث انجازا و فارقا اثناء تأديته لعمله.

هذا وأشاد النائب بجهود الدولة المصرية متمثلة فى وزارتى الصحة و المالية المصرية فى التصدى لجائحة كورونا و من جانبه توجه الدكتور ابراهيم الصياد مدير المستشفى بالشكر للنائب على اللافتة الطيبة والتى اثرت بشكل بالغ على الحالة المعنوية لكافة العاملين بالمستشفى، وتطرق الدكتور ابراهيم الصياد إلى الحديث عن الاقسام المستحدثة و الحالة الانشائية للأقسام المزمع إنشاؤها بالمستشفى.

كما تناول اللقاء عدد من المشكلات والمعوقات التى تواجه المستشفى وإدارتها والتى وعد النائب بالبدء فى العمل على إيجاد حلول سريعة لها .