وفاة طبيبين بكورونا داخل مستشفيات العزل بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، وفاة طبيبين متأثرين بإصابتما بفيروس كورونا، وهما الدكتور إبراهيم الديب، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، والدكتور مجدي نصار، استشاري النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات.

وأفادت مصادر طبية بأن الدكتور إبراهيم الديب ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس المستجد قبل عدة أيام، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وأضافت المصادر أنه تم احتجاز استشاري الأمراض الصدرية في مركز العزل الطبي، إلا أن حالته تدهورت خلال الفترة الأخيرة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنه لفظ أنفاسه داخل وحدة العناية المركزة، متأثراً بإصابته.

كما أشارت مصادر طبية بمستشفى كفر الزيات إلى أن الدكتور مجدي نصار، استشاري النساء والتوليد بالمستشفى، توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث لفظ أنفاسه داخل مركز العزل، بعد تدهور حالته بشكل مفاجئ.

وتم تغسيل جثماني الطبيبين المتوفين وتكفينهما ودفنهما في مقابر أسرتيهما، طبقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها، ونعت النقابة الفرعية للأطباء في محافظة الغربية الفقيدين، مشيرةً إلى أنهما ينضمان إلى قائمة شهداء الواجب، الذين فقدوا أرواحهم في المعركة ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، زيارة مفاجئة لمستشفى زفتى العام، ومستشفى الحميات بمدينة زفتى، لتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ والعناية المركزة واقسام العزل والحضانات، للتأكد من الالتزام التام من الفريق الطبي بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات، لتقديم خدمة مناسبة للمرضى.

واطمأن وكيل وزارة الصحة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة تنك الأكسجين وتوافر اسطوانات احتياطي، واستمع إلى عدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعةوتطبيق بروتكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.