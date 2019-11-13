وفاه هيثم زكي ومرض رامي جمال وهادي الجيار.. أحداث شغلت الوسط الفني

شهد الوسط الفني مؤخرا، مجموعة من الأخبار الحزينة والمؤسفة التي سيطرت على السوشيال ميديا، ومنها وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ الأمر الذي مثل صدمة كبيرة للوسط الفني ورواد السوشيال ميديا، وبعدها بساعات قليلة، فوجئ الجميع بإعلان الفنان أكرم حسني لوفاة والده ليتحول السوشيال ميديا لبرقيات تعزية ومواساة.

وبعد هذه الأحداث فوجئ الجميع بمرض عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي أعلنت عبر حسابها الخاص بفيس بوك خضوعها لعملية جراحية مكثت فيها 3 ساعات، وطمأنت الجمهور على صحتها، وتتواجد حاليا في المستشفى لإكمال العلاج.

وصدم الوسط الفني بعد مرض الفنان هادي الجيار الذي أصيب بالتهاب رئوي حاد دخل على إثره الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

الفنانه زينة أعلنت هي الأخرى، إصابتها بفيروس في العين يجبرها على ارتداء النظارة الطبيه لتجنب الضوء.

وأعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق، قائلا إنه يفكر في الاعتزال إذا لم يستطيع الجمهور تقبل شكله، ليجد رامي كمية دعم كبيرة من الفنانيين والجمهور للاستمرار في الغناء.