15 مليون جنيه عائد مزادات المهمل بجمارك دمياط خلال ديسمبر

كشفت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك ميناء دمياط، برئاسة نبيل بدر، اليوم الأربعاء، أن حصيلة المزادات التي عقدتها الإدارة خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت أكثر من 15 مليون جنيه.

وأشارت إدارة المهمل والبيوع، في بيان لها، إلى أنه تم خلال الشهر الماضي بيع عدد 41 «لوط»، عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية، لأصناف أثاث، ورولات لدائن، وحاويات فارغة، وخلافه، بمبلغ 13 مليون و112 ألف و 774 جنيهاً.

كما قامت الإدارة، خلال نفس الشهر، ببيع عدد 7 «لوط»، بالبيع المباشر، لأصناف كمون وموز وخلافه، بمبلغ 2 مليون 209 آلاف و490 جنيهاً، ليصبح إجمالى اللوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر الماضي عدد 48 «لوط»، بمبلغ إجمالى قدره 15 مليون و322 ألف و264 جنيهاً.

من جانب آخر، وخلال جلسة المزاد العلني المحدودة للبيع المباشر، التى أقيمت أمس الثلاثاء 19 يناير، بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، تم بيع عدد 2 «لوط»، عبارة عن تفاح بوزن 24 طناً و783 كيلوجراماً، وبرميل زيت تزييت، بوزن 220 كيلوجرام، بمبلغ 237 ألف و859 جنيه.

كما عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، جلسة مزاد علني للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة، لبيع «لوط» 25 طن تفاح وزيت.

وتم بيع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، بمقر الإدارة، على أن تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط، حيث اشترطت دخول تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الضريبية، وكراسة الشروط للمعاينة ودخول المزاد، وسداد 100 ألف جنية تأمين المزاد، وأن يكون حضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق.