عبدالمنعم سعيد: أمريكا تمتلك 16 جهازا للمخابرات

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، سيكافح ضد الدول الراعية للإرهاب، لأنه كان شاهدا على الهجوم على برج التجارة العالمي، وهذا واجب لكل الرؤساء الأمريكيين، وسيظل في العمل مع أجهزة المخابرات في بلاده، مشيرا إلى أن أمريكا لديها 16 جهازًا للمخابرات.

متابعة قضية الإرهاب

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هذه الأجهزة تهتم بالأقمار الصناعية، والبشر، والجواسيس، والمراقبة الجوية، وهناك وسائل متنوعة تابعة للاستخبارات وتتابع قضية الإرهاب، وهو يعلم جيدا أن التعاون مع الدول الأخرى أمر مهم.

وتابع المفكر السياسي، أن بايدن سيضع بعض العقوبات على الدول، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من معاداته لإيران هو دعمها للإرهاب، والضغط عليها لكي تتخلى عن سياساتها في دعم الإرهاب.

التعامل مع تركيا

وكشف أنه بالنسبة للملف التركي، فإن الرئيس الجديد سوف يسير في اتجاهين، الأول علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، وهنا سيكون رأي الأوروبيين مهما جدا، وهم يأخذون الولايات المتحدة إلى مناصرة اليونان في مواجهة تركيا، ولكن هناك زاوية أخرى في التعامل مع تركيا، وهي علاقتها بروسيا، ولن يغفر ذلك لتركيا، ولكن طريقة التعامل معها في هذا الملف ستحددها الأجهزة الأمريكية.

وأشار إلى أن العالم يستطيع العيش مع أي رئيس أمريكي كما عاش من قبل مع دونالد ترامب، وباراك أوباما، وهناك مبالغة في التعامل مع الولايات المتحدة رغم أنها مهمة والأكثر تقدما، ولا يمكن حل مشكلة مثل الاحتباس الحراري دونها، موضحا أن وجود بايدن في الحكم سوف يكون أفضل لأنه سوف يعود لاتفاقية المناخ، كما أنه سوف يسمح لبعض الدول التي يوجد بها مسلمون للهجرة إلى الولايات المتحدة على عكس قرار سابقه دونالد ترامب.