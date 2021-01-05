عبدالمنعم سعيد: مصر لديها كثير يبعث على التفاؤل في 2021

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن الحديث عن الصراع «الصيني- الأمريكي» مبالغ فيه للغاية، وبكين على سبيل المثال لا تتدخل في ليبيا لأنها لا تتعامل مع الأمور بطريقة «جيوسياسية».

وأضاف «سعيد»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أنه «بالنسبة لمصر فإن لديها خطة للتعامل مع الأمور في 2021، ولديها الكثير مما يبعث على التفاؤل في 2021، وعلى سبيل المثال فإن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على توجهات الدولة والبناء، ولم تؤثر على إدارة الملفات الخارجية في أزمات ليبيا وإثيوبيا، والتعامل مع الحركات التابعة للجمعات مثل القاعدة وداعش والإرهاب في مصر وخارج مصر».

رؤية للمستقبل

ولفت الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن ما فعلته القاهرة في 2020 هو ما ستكرره في 2021، وحتى 2030، لأن مصر لديها رؤية للمستقبل وتشغيل التغيير، لافتا إلى أن مصر لديها فائض في الكهرباء، والبلد لديها مشروعات سوف تُفتتح قريبا، ومعدلات النمو في مصر ستكون أكبر من التوقعات، وسوف تسرع في إنتاج اللقاح، وتفتتح بعض المشروعات، إضافة إلى إدارة القضايا الخارجية، وهناك تغييرات في الأزمة الليبية حيث بردت كثيرا عما كانت عليه.

وعن ملف السد الإثيوبي، قال «سعيد»، «هيبقى فيه سباق للخروج بأفكار لحلحلة الأزمة، وهناك تغييرا في الملف، مثل الأوضاع الطائفية الداخلية في إثيوبيا مثل أوضاع إقليم تيجراي التي تعيد حسابات الملف، أما في السودان فإنهم يرون القضية الإثيوبية بطريقة مختلفة».

تبطين الترع.. وأمن البحر الأحمر

وأوضح أن مصر تسعى لتبطين الترع، وتنقية المياه، وتقليل البخر، وهذا له علاقة بالأمن المائي والغذائي، ومصر تستطيع إدارة الملف وفي حوزتها عددا من الأوراق، مشددا أيضا على أهمية الأمن المائي في البحر الأحمر بالنسبة لمصر، والقاهرة تدرك ذلك ولذلك أنشأت القواعد العسكرية.