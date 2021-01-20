عبدالمنعم سعيد: بايدن اختلف مع أوباما بشأن الربيع العربي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي والمفكر الاستراتيجي، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لن يكون مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهو نفسه أكد أن فترة ولايته لن تكون فترة ولاية ثالثة لأوباما.

سعيد: بايدن يسعى إلى إصلاح علاقات الولايات المتحدة الدولية

وأضاف «سعيد»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه خلال الثماني سنوات التي عمل فيها «بايدن» مع «أوباما»، كان هناك مسافة بينهما، حيث يرى الأخير أن أمريكا لها رسالة عالمية، يجب أن تنفذها في العالم، بينما كان بايدن ذا طبيعة عملية، ويسعى لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وكان معارضا لزيادة القوة العسكرية الأمريكية في الخارج، واختلف معه في مسألة الربيع العربي، ورأى أنه قد يؤدي إلى الفوضى، وبالتالي فهو ليس امتدادا لأوباما.

نوعية مختلفة لخطاب بايدن

ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن الخطاب الذي سيلقيه بايدن على الشعب ويطلق عليه «الخطاب الافتتاحي»، لن يكون مثل الخطابات التي ألقاها جون كنيدي، أو باراك أوباما، أو دونالد ترامب، حيث إنه سيكون خطابا براجماتيا يراعى مصالح الولايات المتحدة، وأيضا يركز على الإجراءات التي سوف يتخذها في المائة يوم الأولى من بعد تنصيبه.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد ساعات، وسط إجراءات أمنية مشددة عقب الهجوم الذي تعرض له الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير، من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي تسببت في إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس النواب الأمريكي، بتهمة تحريض المتظاهرين على ذلك.

وأعلن «ترامب»، خلال الأيام الماضية أنه لن يشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، في سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث بالولايات المتحدة الأمريكية.