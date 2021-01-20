أستاذ علوم سياسية: ترامب شخص عنيد.. والانتخابات الأمريكية لم تزور

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن الاعتراضات الموجودة في الشارع الأمريكي الآن من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بعد الانتخابات الأمريكية ستنتهي؛ إذ أنه عقب إجراء مراسم تنصيب جو بايدن حدثت مظاهرات من مؤيدي الأول

«سنجر»: بايدن سيلغي قرارات أقرها ترامب

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك ملفات عديدة تنتظر الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مشيرا إلى أنه سيلغي قرارات اتخذها ترامب، موضحا أن ما حدث في الانتخابات الأمريكية يعبر عن رأي الشارع في واشنطن.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أنه لم يحدث تزويرا في الانتخابات الأمريكية، كما يقول دونالد ترامب، مشيدا في الوقت ذاته بحضور مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته، في مقر الكونجرس، لحضور حفل تنصيب الرئيس الـ46 جو بايدن.

أستاذ علوم سياسية: ترامب لم يحترم الدستور والانتخابات

وأشار الدكتور أشرف سنجر، إلى أن ترامب لم يحترم الأوراق والدستور والانتخابات، ولم يحضر تنصيب الرئيس المنتخب، و«هذا القرار ترامبي، لكن حضور مايك بنس مراسم التنصيب يؤكد أن مرحلة التحول بدأت من هذه اللحظة وتحققت، وعدم حضور ترامب المراسم بالتأكيد له أسبابه».

وشدد «سنجر» على أنه الوقت حان لتنفض أمريكا يدها من الغبار، والتحرك خطوة إلى الأمام بعد أحداث 6 يناير، مضيفا أنه لا يمكن نكران حالة الغضب التي ما زالت حتى الآن من المتشددين لدونالد ترامب: «الخوف من ترامب الآن لأنه لم يعترف بداخله بالأمر كله، وعدم حضوره مراسم تنصيب بايدن يستدعي القلق».

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هدف بايدن الأساسي لم الشمل بين جانبي المجتمع الأمريكي، ولن يستطيع تجاوز الجمهوريين في مجلس النواب، وسيبحث عن تقديم مزايا لكسب ود ودعم الأمريكيين، منوها إلى أن عدم حضور «ترامب» لحفل تنصيب بايدن يدل على أنه شخصية عنيدة لا تقبل الخسارة.