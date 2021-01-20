آخر قرارات ترامب: تمديد خدمة الحماية السرية لجميع أبنائه لمدة 6 أشهر

كشف مسئول أمريكي كبير، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، وقع قبل ساعات من مغادرة منصبه، مذكرة لتمديد حماية قوات الخدمة السرية الأمريكية لجميع أبنائه لمدة ستة أشهر، وفقا لما نشرته شبكة «CNN» الإخبارية.

وعادةً ما تنطبق الحماية على الأطفال حتى سن 16 عامًا، ولكن من خلال التوقيع على المذكرة، ستكون الخدمة السرية الأمريكية قادرة على توفير الحماية لجميع أبنائه.

وغادر دونالد ترامب العاصمة واشنطن متجها إلى فلوريدا، اليوم، قبل بدء مراسم تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وتمنى الرئيس السابق التوفيق لإدارة بايدن، ولكن دون ذكر اسم، الرئيس الجديد.

وقال ترامب في كلمة: «أتمنى للإدارة الجديدة حظًا ونجاحًا كبيرًا، أعتقد أنهم سيحققون نجاحًا كبيرًا»، مضيفا: «لديهم الأساس للقيام بشيء مذهل حقًا».

كما وجه كلمة إلى أفراد عائلته الذين كانوا حاضرين اليوم، قائلا: «الناس ليس لديها فكرة عن مدى صعوبة عمل هذه الأسرة، كان من الممكن أن يعيشوا حياة أسهل بكثير، لكنهم قاموا بعمل رائع».