عبدالمنعم سعيد: أغلبية الحزب الجمهوري مؤيدون لما قام به «ترامب»

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان لينهي الأمر بشكل سيئ، ولكن خطاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي وجهه للشعب الأمريكي أمس، أعاد الأمور إلى نصابها بشكل جيد.

وأضاف «سعيد»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ترامب وحتى تتم إدانته يجب أن يوافق 17 من نواب الحزب الجمهوري في الكونجرس على ذلك لينضموا إلى نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي: «هيحتاجوا 17 من الحزب الجمهوري بجانب أعضاء الحزب الديمقراطي، وده مش هيكون موجود».

هناك أغلبية كبيرة تقف مع ترامب

وأوضح أن الأغلبية من أعضاء الحزب الجمهوري مؤيدون لما فعله ترامب بشكل كبير، وهناك 197 صوتا من مجلس النواب من الحزب الجمهوري اعترضوا على محاكمة ترامب لما قام به مؤخرا: «هناك أغلبية كبيرة تقف مع ترامب خوفا أو لأنها تنظر إلى المواجهة مع الديمقراطيين خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد انقسام كبير داخل الحزب».

برنامج الرئيس الجديد مزدحم كثيرا

وأكد أن استراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن واضحة، حيث استعان بأعضاء جدد للحكومة الأمريكية بشكل متوازن ومتعدد الألوان، حيث إنه ومن الممكن أن يشعر الرئيس الأمريكي الجديد بوجود مشكلات كبرى، وبرنامجه مزدحم كثيرا خاصة في أول 100 يوم من توليه السلطة، حيث إن ذلك لن يمهله سوى فترة قصيرة لإحداث فارق في الشارع الأمريكي.

سيظهر احتكاك بين الجمهوريين والديمقراطيين

وأشار إلى أن فرض الصين عقوبات على 28 مسؤولا من إدارة الرئيس المنتهية صلاحيته «ترامب» سببها تعميق الخلافات في الإدارة الأمريكية الداخلية، وسيظهر حال استجاب الرئيس الأمريكي الجديد لتلك العقوبات سيعمق الخلافات: «سيظهر احتكاك بين الجمهوريين والديمقراطيين وإحراج للرئيس الأمريكي الجديد».

وتابع: «فوز بايدن هو مكسب للصين لأنه أكد أن الصين هي سوق مهم للولايات المتحدة الأمريكية والعكس، وهي إتاحة للمنافسة السياسية مقبوله للصين، حيث إن الصين باتت محتكرة الكثير بالداخل الأمريكي».