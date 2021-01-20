بايدن يركب سيارة تحمل رقم «46» متجها إلى مقبرة أرلينجتون

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مبنى الكابيتول، بعد انتهاء مراسم التنصيب، متهجهين إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية، لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، يرافقهم الرؤساء السابقون جورج بوش وبيل كلينتون وباراك أوباما.

وتحمل لوحة السارة التي يركبها الرئيس متجها إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية، رقم «46»، تكريما لبايدن الذي أصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وشارك بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، وكامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف في استعراض عسكري في الساحة الشرقية للكونجرس بعد حفل التنصيب لمراجعة جاهزية القوات العسكرية، وهو تقليد عسكري يعكس الانتقال السلمي للسلطة إلى قائد أعلى جديد.