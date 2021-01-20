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عاجل.. بايدن يبدأ مهام منصبه بتوقيع 3 وثائق

كتب:

نورهان نصرالله
08:57 م | الأربعاء 20 يناير 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ثلاث وثائق أثناء وجوده في غرفة الرئيس في مبنى الكابيتول، اليوم، وتتضمن إعلان التنصيب، الترشيحات للمناصب الوزارية والترشيحات لشغل مناصب وزارية فرعية، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وبعد التوقيع، سيقوم بايدن بمشاركة قائد قوة المهام المشتركة في منطقة العاصمة الوطنية، بمراجعة استعداد القوات العسكرية على الجبهة الشرقية لمبنى الكابيتول، وسيتم تمثيل كل فرع من فروع الجيش في هذا الحدث.

وبعد الانتهاء سيذهب بايدن إلى مقبرة أرلينجتون الوطنية لحضور حفل وضع إكليل من الزهور في قبر الجندي المجهول، وسينضم إلى عائلة بايدن الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون والسيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

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