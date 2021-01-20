عقب وصولها الخرطوم.. نيفين جامع: مصر لا تتأخر عن دعم أشقائها بالسودان

أدلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام السودانية، عقب وصولها -مساء اليوم- لمطار الخرطوم الدولي؛ إذ كان في استقبالها مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، والسفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان.

وقالت الوزيرة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة 38 لمعرض الخرطوم الدولي؛ إذ يشارك بالمعرض العديد من الشركات المصرية، بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان.

وأكدت نيفين جامع، أن العلاقات المصرية السودانية، استراتيجية راسخة، تؤكدها أواصر المحبة والتعاون التي تربط شعبا البلدين، لافتة إلى أن القاهرة دائما لا تتأخر عن أشقائها في الخرطوم.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الزيارة تتضمن إلى جانب افتتاح المعرض، عددا من الفعاليات؛ إذ سيتم عقد سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء الحكومة السودانية، إلى جانب عقد اجتماع لمجلس الأعمال في البلدين، منوهة في هذا الإطار إلى أن الوفد المصري يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصري الراغبين في الاستثمار بالسوق السوداني، وكذا المساهمة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وعبرت نيفين جامع، عن امتنانها للجانب السوداني على حفاوة الاستقبال للوفد المصري.

من جانبه، عبر مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، عن ترحيبه بالوفد المصري، مؤكدا أن تنمية التعاون الصناعي المشترك مع القاهرة يمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الصناعة والتجارة السوداني، إن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في تطوير وتحديث الصناعة السودانية، مشيرا في هذا الاطار إلى أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين، لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، وتحقيق الرخاء للشعبين المصري والسوداني.