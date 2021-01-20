بايدن محارب كورونا يصافح المغني بروكس بقبضة يده في حفل التنصيب

التقطت عدسات الكاميرات صورة معبرة لرئيس الولايات المتحدة الجديد جو بايدن، مع المغني الأمريكي ترويال غارث بروكس، الذي شارك في إحياء حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة الجديد، بينما كان مغني الموسيقى الريفية الأمريكي الشهير يحاول أن يصافحه بالطريقة التقليدية، فيما رد عليه بايدن بالسلام بقبضة يده، وهي الطريقة التي يستخدمها الأشخاص الأكثر حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا وعدم نقل العدوى به.

وأفرد بايدن جزءً من خطاب تنصيبه للحديث عن تحدي فيروس كورونا، وقال إنه يجب على الأمريكيين مساعدة بعضهم البعض، حتى لو اختلفوا، مشيرا إلى ضرورة تنحية السياسة جانبا، والتركيز على محاربة الفيروس، موضحا: «أعدكم أننا سنتخطى هذا معا، والبهجة ستأتي في الصباح.. إن كل زملائي الذين خدمت معهم يعرفون أن العالم ينظر إلينا، وهنا أوجه رسالة إلى من هم خارج حدودنا وأقول: (الولايات المتحدة تم اختبارها، ووضعت للتحدي ولكننا خرجنا أقوياء، وسنعود إلى العالم مرة أخرى لمواجهة تحديات الماضي والمستقبل، وسنقود بقوة هذا المثال الذي نحن عليه».

وأضاف «بايدن»: «سنكون شريكا قويا للنمو والأمن، وأول قرار لي كرئيس هو أن أطلب منكم المشاركة في لحظات صامتة من الصلاة على أرواح من راحوا في جائحة فيروس كورونا، وأنا سوف أصلي في صمت من أجل هؤلاء الذين ضحوا من أجل وطننا في هذه الجائحة».

واشتهر بايدن منذ بدء حملته الانتخابية بالتزامه هو وفريقه بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتداءه الكمامة دائما، وقد خاض سجالات عديدة ضد منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، حول أسلوب تعامل الأخير مع جائحة فيروس كورونا.