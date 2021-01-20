رئيس مدينة إسنا يتابع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»
11:48 م | الأربعاء 20 يناير 2021
رئيس مدينة إسنا يتابع اعمال مبادرة حياة كريمة
شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، معاينة عدد من محطات رفع الصرف الصحي داخل القرى المستهدفة، برفقة مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف إنهاء جميع الاجراءات استعداد للبدء في العمل، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية، وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.
وفي السياق ذاته، استقبل رئيس المركز مهندسي الجهاز المركزي للتعمير وذلك لبحث سبل التعاون لمعاينة المشروعات التي تم إدراجها بالقرى المستهدفة في جميع القطاعات.
والجدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب– الدير– الحلة– الكيمان– أصفون– النجوع– توماس– النمسا- كومير) تضم 27 قرية وتوابعها، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
وفى السياق ذاته، عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماع بحضور الجهات التنفيذية لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتخصيص عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم مناقشة اقتراح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتخصيص أرض أملاك دولة داخل زمام الوحدة، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة خارج الزمام، بمساحة (1170) فدان بناحية قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإقامة محطة معالجة برك أكسدة وغابة شجرية.
حيث وجه محافظ الأقصر، بضرورة عمل معاينة لموقع بديل بمشاركة كل من الوحدة المحلية لقرية الدير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر، والمكتب الاستشارى مصر للهندسة الصحية، وتبين من المعاينة الصلاحية الفنية لموقع محطة المعالجة.
جدير بالذكر، أن محطة المعالجة ستخدم عدد (6) قرى وتوابعهم (الكلابية- زرنيخ- الحلة- الدير- الحميدات- الهنادي) بتعداد سكان 100 ألف نسمة، وجار أعمال الرفع المساحى والجسات بناءا على تعليمات وتكليفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لإعداد التصميم النهائي للأعمال المطلوب تنفيذها واسنادها للشركات المتخصصة فى التنفيذ ، ولدفع عجلة التنمية.
وأشار العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي وجود عدد (2) مكتب رفع مساحي، هما مكتب الماسة كونسلت لعدد(5) قرى بمركز إسنا شرق النيل (الكلابية-زرنيخ- الدير- الحميدات- الهنادى) ومكتب الكيان لعدد (10) قرى بمركز إسنا غرب النيل (الترعة- كومير- جزيرة راجح-العضايمة- المساوية- القرايا- توماس 1- توماس 2- وابورات المطاعنة).
وتابع «عبدالرشيد»، أن التكلفة التقديرية لهذه القرى، تصل إلى 1.2 مليار جنيه، سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات متتالية.