رئيس مدينة إسنا يتابع تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»

شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، معاينة عدد من محطات رفع الصرف الصحي داخل القرى المستهدفة، برفقة مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف إنهاء جميع الاجراءات استعداد للبدء في العمل، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية، وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس المركز مهندسي الجهاز المركزي للتعمير وذلك لبحث سبل التعاون لمعاينة المشروعات التي تم إدراجها بالقرى المستهدفة في جميع القطاعات.

والجدير بالذكر أنه تم اختيار 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب– الدير– الحلة– الكيمان– أصفون– النجوع– توماس– النمسا- كومير) تضم 27 قرية وتوابعها، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وفى السياق ذاته، عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اجتماع بحضور الجهات التنفيذية لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتخصيص عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم مناقشة اقتراح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتخصيص أرض أملاك دولة داخل زمام الوحدة، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة خارج الزمام، بمساحة (1170) فدان بناحية قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإقامة محطة معالجة برك أكسدة وغابة شجرية.

حيث وجه محافظ الأقصر، بضرورة عمل معاينة لموقع بديل بمشاركة كل من الوحدة المحلية لقرية الدير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر، والمكتب الاستشارى مصر للهندسة الصحية، وتبين من المعاينة الصلاحية الفنية لموقع محطة المعالجة.

جدير بالذكر، أن محطة المعالجة ستخدم عدد (6) قرى وتوابعهم (الكلابية- زرنيخ- الحلة- الدير- الحميدات- الهنادي) بتعداد سكان 100 ألف نسمة، وجار أعمال الرفع المساحى والجسات بناءا على تعليمات وتكليفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لإعداد التصميم النهائي للأعمال المطلوب تنفيذها واسنادها للشركات المتخصصة فى التنفيذ ، ولدفع عجلة التنمية.

وأشار العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي وجود عدد (2) مكتب رفع مساحي، هما مكتب الماسة كونسلت لعدد(5) قرى بمركز إسنا شرق النيل (الكلابية-زرنيخ- الدير- الحميدات- الهنادى) ومكتب الكيان لعدد (10) قرى بمركز إسنا غرب النيل (الترعة- كومير- جزيرة راجح-العضايمة- المساوية- القرايا- توماس 1- توماس 2- وابورات المطاعنة).

وتابع «عبدالرشيد»، أن التكلفة التقديرية لهذه القرى، تصل إلى 1.2 مليار جنيه، سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات متتالية.