«الإسكان»: إصدار رخص البناء والمخالفات إلكترونيا خلال 6 أشهر

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه وفي ظل إيجاد المرونة والتحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذي تبغاه الدولة، عبر إصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي المناطق: «بيتم رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وبتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سنكون أنهينا ذلك التطبيق».

مش هنعمل الرخص فقط

وأوضح أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحه الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يتم رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين: «إحنا مش هنعمل الرخص فقط، واللي بيساعدنا في ده أساتذة من الجامعات».

خطوات سهلة وسلسلة

وأكد أن الوزارة تسعى للانتهاء من عمل تطبيق إلكتروني لتقديم تراخيص البناء خلال 6 أشهر، وسيتم إتاحته عبر الإنترنت بخطوات سهلة وسلسلة، وسيتمكن المواطن من خلالها الحصول على رخصة للبناء عبر الإنترنت دون اللجوء إلى أي من المراكز الخاصة بهيئة المجتمعات الخاصة بوزارة الإسكان.

رصد المخالفات

وأشار إلى أنه ومستقبلا لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقوموا بالنزول إلى الشارع ويرصدوا مثل تلك المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني.

وتابع: «المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد».