ماذا تفعل في حالة عدم وصول قيمة شحن كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع؟

يتفاجأ الكثير من المواطنين بحلول موعد فاتورة الكهرباء الشهرية بارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة بهم، نظرا لكثرة استهلاكهم، ما يؤدي إلى الدخول في شريحة أعلى من المعتادة، ويتجنب مستخدمو عداد الكهرباء مسبق الدفع الانتقال للشريحة الأعلى من خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء، وحتى تطول مدة استهلاك القيمة الموجودة في كارت شحن العداد.

وفي معظم الأحيان، يتعرض الكثير منهم إلى موقف عدم وصول قيمة شحن كارت العداد بعد أن يتم شحنه من أحد المنافذ المعترف بها، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات حل مشكلة عدم استقبال كارت شحن العداد لقيمة الشحن، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

خطوات حل شكوى عدم وصول قيمة الشحن الموجودة بالكارت للعداد

- يقوم المواطن المتضرر من عدم وصول قيمة الشحن للعداد بالتقدم بشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

- بعد تلقى الجهاز الشكوى من المواطن والتي تفيد بالتضرر من عدم وصول مبلغ الشحن بالعداد بعد شحن كارت العداد.

- يتم مراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها.

- يتم التأكد من شحن كارت العداد بالمبلغ المقدم في الشكوى.

- ثم يتم الوقوف على سبب عدم تلقي العداد لقيمة الشحن المحدده في الشكوى.

- وفي حالة إذا كان السبب تلف كارت الشحن يتم تغييره على الفور.

- ثم يتم ايداع مبلغ الشحن السابق شحنه كدفعة مقدمة بالعداد.

- ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على هذا الاستجابة السريعة للشكاوى حرصا وتقديراً لحق المواطن في إرجاع رصيد الشحن السابق شحنه.

منافذ شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- ويمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421796 - الاتصال على التلیفون رقم 23421475.