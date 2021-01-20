عمر كمال يحقق 60 ألف مشاهدة لكليب «سوق الصحاب» في أقل من ساعتين «فيديو»

طرح المطرب الشعبي عمر كمال، أحدث أغانيه، التي تحمل اسم «سوق الصحاب»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وحقق في أقل من ساعتين مايقرب من 60 ألف مشاهدة .

ويجمع كليب «سوق الصحاب» بينه وبين المطرب الشعبي حمو بيكا وموزة، وهى من كلمات محمد غباشي، توزيع شادى وخليل.

من ناحية أخري طرح مؤخرا عمر كمال الغنائية كليب «إنتو مش جدعان» والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.

اقترب فيديو كليب «إنتو مش جدعان» للمطرب عمر كمال، والذي يتعاون فيه مع محمود معتمد، من مائتي ألف مشاهدة، منذ طرحه الثلاثاء الماضي ، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«إنتو مش جدعان» من غناء عمر كمال، ومحمود معتمد، وكلمات إسلام المصري وغباشي، وتوزيع شيندي وخليل، وأورج أندرو الحاوي.

خلاف يجمع بين حمو بيكا وعمر كمال

جمع الكليب بين حمو بيكا وعمر كمال رغم الخلافات بينهما، قبل منتصف شهر ديسمبر الماضي، تبادل عمر كمال، وحمو بيكا، الانتقادات لبعضهما البعض عبر حساباتهما بالسوشيال ميديا، بشأن «الفلوس» التي يحصلها كلا منهما من «يوتيوب»، وبعدها أعلن الاثنان عن مهرجان غنائي جديد يجمعهما معا بعنوان «هفضل أستاذ»، الأمر الذي فتح بابا الانتقادات ضدهما من قبل المنتابعين.

عمر كمال يغني الأغنية الدعائية للفيلم الكوميدي «الشنطة»

وكان الفنان عمر كمال، قد تعاقد مؤخرًا على غناء الأغنية الدعائية للفيلم الكوميدي «الشنطة» للفنان بيومي فؤاد.

فيلم «الشنطة» من تأليف تامر عبدالمنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري، ومن المقرر تصويره ما بين القاهرة ودبي.