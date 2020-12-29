عمر كمال: انتظروني مع باسم سمرة في عمل فني بعد الصلح (فيديو)

أكد الفنان الشاب عمر كمال، تعاونه مع الفنان باسم سمرة، في عمل فني، يجمعهما لأول مرة، وذلك بعد الخلاف الشهير الذي وقع بينهما قبل أسابيع.

ووصف عمر كمال، خلال حواره مع «الوطن» العمل الفني بالضخم، رافضًا الإفصاح عن ملامح المشروع بعد، ومن المُفترض عرضه عبر الشاشة خلال الفترة المُقبلة، لافتًا إلى كواليس التصالح، قائلًا: «كان موقفًا عابرًا وانتهى بالتصالح، بعد تدخل عدد من الأصدقاء المُشتركين لإنهاء الخلاف، فأنا أحبه لشخصه جدًا وأرتبط بفنه بشكلٍ كبير».

وقال إنه من الوارد دخول مجال التمثيل خلال الفترة المُقبلة، موضحًا بقوله: «من الوارد الظهور بشخصيتي الحقيقة كمُطرب وليس ممثلا، فأعتقد أن المشوار ما زال طويلًا حتى أكون ممثلاً محترفًا، ولا بد من الاشتراك في ورش تمثيل وبروفات ومذاكرة».

وفي سياق متصل، أشار إلى إنهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، إذ حصل على رقم عضوية جديد وكارنيه، مؤكدًا: «وعدت مجلس النقابة بالتركيز على جودة الأغاني وعدم تقديم أعمال بها إسفاف إطلاقًا، وأول خطوة اتخذتها نحو تحقيق ذلك هو تعاوني مع النجم أحمد شيبة، وكذلك دويتو آخر مع المطرب العراقي نور الزين».

وكشف عمر كمال، كواليس المكالمة التي جمعته بالفنان هاني شاكر، مؤخرًا، بعد انتهاء الأزمة، إذ قال له: «إحنا فتحنا أبواب النقابة لكم تاني، لكن من الضروري عرض الأغاني على النقابة قبل تقديمها».

وأكد بقوله: «أنا بالتأكيد لن أقدم أي أغانٍ تخرج عن السياق المحترم والعادات والتقاليد التي نشأنا عليها، وأوعد جمهوري بالابتعاد عن الإسفاف وعدم وجود راقصات في أعمالي».

وكان عمر كمال، قد احتفل مؤخرًا، بعد تصدر خمسة أغانٍ له، قائمة محركات البحث، عبر الموقع الشهير «جوجل»، ضمن أكثر 10 أغانٍ بحث عنها المصريون في عام 2020، وهي «بنت الجيران» والتي حققت أكثر من نصف مليار مُشاهدة، و«عود البطل» حققت أكثر من 400 مليون مُشاهدة.