حمو بيكا لـ عمر كمال: «أنت نايتي».. والأخير: «خليك كلاس» (فيديو)

بعد مايزيد عن 20 يومًا من الخلافات و«الخناقات» على السوشيال ميديا بين مغني المهرجانات حمو بيكا، والمطرب عمر كمال، أعلن الأخير منذ ساعات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» التصالح مع «بيكا»، مستعينًا بـ«فيديو» قصير بعد جلسة إنهاء الأزمة بينهما.

وجاء خلال مقطع الفيديو الذي نشره عمر كمال، عبر«انستجرام» وظهر فيه حمو بيكا، وعدد أخر من زملاءهم العاملين في مجال أغاني المهرجانات، وأمامهم «شاي وحاجة ساقعة ومياه»، بخلاف «اللب» الذي كان «بيكا» يتناوله خلال كلامه مع «كمال»، حيث وجه له الأخير ساخرًا: إنت مش كلاس، خليك جنتل مان في أسلوبك.

ورد حمو بيكا، خلال تناوله «اللب» في فمه، قائلًا: يعني إنت اللي كلاس تفهم إيه عن الكلاس، ليقاطعه «كمال» بقوله «يعني شيك في تعاملك»، لينفعل «بيكا»، قائلًا: «فين الشياكة اللي فيك دي، فين الجنتلة في كلامك، طريقتك متعجبنيش إنت أصلًا نايتي».

وقبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، تبادل عمر كمال، وحمو بيكا، الانتقادات لبعضهما البعض عبر حساباتهما بالسوشيال ميديا، بشأن «الفلوس» التي يحصلها كلا منهما من «يوتيوب»، وبعدها أعلن الاثنان عن مهرجان غنائي جديد يجمعهما معا بعنوان «هفضل أستاذ»، الأمر الذي فتح بابا الانتقادات ضدهما من قبل المنتابعين، بزعم أن «خناقتهم فالصو لزوم الترند»، بما دفع «بيكا» للرد والتأكيد على أن المهرجان تم تسجيله وإعداده قبل الأزمة مع «كمال».

«مع السلامة يا صحاب مزيفة»، كلمات حادة وجهها حمو بيكا، لصديقه عمر كمال، متهمًا إياه بـ«عامل بيحبني وهو بيكرهني، مساء النقص».

«ماليش في قلة الأدب»، كلمات رد بها عمر كمال، على انتقادات حمو بيكا له، وقوله «قلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي ولا مبدأي، عيب عليك، مكسبتش من وراك حاجة».