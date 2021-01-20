المتحدة تعين عمرو الفقي رئيسا لمجلس إدارة شركة POD

اعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي عن تعيين الاستاذ عمرو الفقي رئيسا لمجلس ادارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبري و الوكالات الاعلانية للتلفزيون و الراديو و الصحافة الرقمية و المقروءة.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان هذا التعيين جاء بناء علي مجهودات و كفاءة و خبرة الاستاذ عمرو الفقي في مجال الاعلام و الاعلان في مصر و العالم العربي و اضاف صالح انه الاستاذ عمرو الفقي يشغل ايضا منصب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية و التي يرأسها الاستاذ تامر مرسي.