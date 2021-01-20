قادة دول عربية يهنئون بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، اليوم، إن صالح عبر عن تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

كما عبر صالح عن تطلعه، رسم طريق نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيم الحرية والديمقراطية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

من جانبه، بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى بايدن، متمنياً جلالته للرئيس الأمريكي التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي نحو المزيد من التقدم.

وأعرب بن عيسى، عن بالغ الاعتزاز بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاماً وتستند لأسس متينة ودعائم قوية، مؤكدا التطلع الدائم لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المنامة وواشنطن، وتطوير التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

بدوره، بعث ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، كما بعث الأمير سلمان، برقية تهنئة مماثلة إلى كامالا هاريس بمناسبة تنصيبها نائبة بايدن.

وفي سياق مصل، هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وقال إن بلاده تتطلع للعمل مع إدارة بايدن لتحقيق السلام والازدهار، فيما هنأ أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن بايدن سيكون خصما أكثر إزعاجا لروسيا من سلفه دونالد ترامب.

وقال كوساتشوف، في تصريح لقناة «روسيا 24» الروسية، إن الرئيس الأمريكي الجديد متطرف للغاية تجاه دول ليست حليفة لواشنطن، موضحا أنه شخص لا يميل نحو روسيا والصين ودول أخرى ليست حليفة للولايات المتحدة.

المستشارة الألمانية: برلين تتطلع إلى فصل جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة

من جانبها، قالت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، ان بلادها تتطلع إلى فصل جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة برئاسة بايدن. وكان بايدن توجه في ةوقت سابق من اليوم، إلى «البيت الأبيض» لأداء مهامه وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان رؤساء أمريكيون سابقون وعلى رأسهم جورج بوش الابن وبيل وكلينتون وباراك أوباما رافقوا بايدن إلى مقبرة «أرلينجتون» الوطنية، والذي توجه إليها بايدن لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

وشهد بايدن ونائبته هاريس، في وقت سابق من اليوم، استعراض عسكري في الساحة الشرقية للكونجرس، فيما وقع بايدن في مقر الكونجرس، أول 3 مراسيم، شملت تعيينات جديدة عقب أدائه اليمين الدستورية.

ونصت المراسيم على إعلان يوم التنصيب، وقائمة المرشحين إلى المناصب الوزارية في الإدارة الجديدة وقائمة المرشحين إلى المناصب الفرعية في الوزارات.

من جانبها، ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، ان بايدن سيلغى مرسوم الهجرة القاضي بحظر السفر على مواطني بعض الدول الإسلامية، موضحة ان الرئيس الأمريكي الجديد سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق العمل بقرار بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، كما سيوقع مرسوما يقضي بإلزامية وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية

وأشارت «سكاي نيوز»، إلى أن بايدن سيوقع على مرسوم إعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية. وعين بايدن، القائمين بأعمال الوزارات والمؤسسات الفدرالية على رأسها الدفاع والخارجية والخزانة والاستخبارات الوطنية ، فيما عين الرئيس الامريكي، دانييل بينيت سميث قائما بأعمال وزير الخارجية. وتعهد بايدن، في خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، بهزيمة نهج تفوق العرق الأبيض والتطرف الداخلي، فيما سلم بصحة احتجاجات الصيف الماضي ضد العنصرية ووحشية الشرطة. وقال بايدن، إن حلم العدالة للجميع لن يتأجل بعد الآن، مضيفا، إنه يمكن فعل أمورا عظيمة عن طريق الوحدة.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز استقال بناء على طلب بايدن.

وفي سياق متصل، نقل موقع التدوينات القصيرة «تويتر» حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب «بوتوس» POTUS إلى بايدن، وأتاح لترامب حسابا على «بوتوس 45» POTUS45.

بدورها، أشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى اكتشاف رسالة خفية موجهة من إدارة بايدن إلى الخبراء التقنيين على موقع البيت الأبيض، بعد تحديثه اليوم.

وضمت الرسالة التي تم إخفاؤها في شيفرة «إتش تي أم إل» HTML على موقع «وايت هاوس دوت جف» دعوة إلى الخبراء الذين تمكنوا من اكتشافها إلى الانضمام للخدمة الرقمية الأمريكية التي أسسها الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014 لتحديث وتعديل الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وعرض موقع «أمازون» على الولايات المتحدة المساعدة في جهودها للتطعيم ضد فيروس كوروناالمستجد «كوفيد 19»، وذلل في رسالة وجهها إلى بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وصلا في وقت سابق من اليوم، إلى فلوريدا، بعد مراسم وداع قصيرة أقيمت لهما في قاعدة «أندروز» المشتركة بواشنطن، وأدت فرقة من سلاح الجو تحية الرئيس وسط إطلاق 21 طلقة مدفعية.

وأصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي قاد البلاد بين 1865 و1869.

وكان نحو 500 معجب واقفين وسط البرد القارس في مساحة مسيجة تطل على المنصة بقي نصفها فارغا.

من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة «إف-35» مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.

وأصدر ترامب في وقت سابق، آخر مرسوم رئاسي له، عفى بموجبه الإمارات من تعريفة بنسبة 10% مفروضة على معظم واردات الألومنيوم منها في عام 2018.