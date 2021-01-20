أستاذ اقتصاد دولي: بايدن سيركز على حل المشكلات الداخلية والتصنيع

قالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الولايات المتحدة خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، لم تشهد تعاون دولي بين الجهات المختلفة، وبين الولايات المتحدة وشركائها، بسبب تصريحات ترامب بالخروج من منظمة الصحة العالمية، كما توترات اقتصادية بسبب الخروج من كثير من الاتفاقيات الدولية، والحروب مع الشركاء الدولية والرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، سيعمل على إعادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يركز بايدن على الاقتصاد الأمريكي الداخلي، وكذلك محاولة إزالة الانقسامات الداخلية السياسية في المجتمع.

وأضافت «فاخر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية يمثل نحو ربع الناتج في العالم، وبايدن أشار إلى أنه سيكون هناك إجراءات صارمة لمواجهة كورونا، من خلال تشكيل لجنة للتعامل مع كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، وبعث رسالة اليوم، بأنه سيكون هناك تنسيق على المستوى الدولي، لوضع العلاجات المختلفة للتحالف مع المجتمع الدولي لتحقيق تعاون اقتصادي، ومازال هناك بعض الضبابية في الوضع الاقتصادي، فهناك تراجع كبير أكبر من التي كانت موجودة في عام 2008، ولم يحدث أيضا منذ الكساد الكبير، وسيكون هناك ارتفاع في حجم الضرائب على الدخل على بعض الطبقات والشركات، وهو عكس ما قام به ترامب الذي خفض الضرائب للشركات.

وتابعت: «توجه لأجندة بايدن من أجل زيادة التصنيع في السيارات الكهربائية وشبكات الجيل الخامس والتعاون وعدم الدخول في صدمات مثلما فعل سابقه ترامب وهناك انتظار لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة وفي مختلف دول العالم ولم يكن مقبولا أن يتم محاولة حل أزمة كورونا بشكل فردي في الوقت الحالي لأن الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم».