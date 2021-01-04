فتوى تشريعية: جواز دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة للبرلمان

استخدم مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول حقه في عقد اجتماعات اللجنة العامة لمناقشة عدد من الموضوعات، كان على رأسها قرار رئيس الجمهورية بفرض وتجديد حالة الطوارىء، فضلا عن التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر وكذلك قوانين الانتخابات.

الفصل التشريعى الجديد يشهد لأول مرة تمثيلا جديدا للهيئات البرلمانية

الكثير لا يعلمون أن اللجنة العامة، يجب أن تُشكل مع بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس، المخول له دعوة اللجنة العامة إلى الاجتماع، ووضع جدول أعمالها، وإدارة مناقشاتها، وإعلان انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

كما تتضمن عضوية اللجنة العامة كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، وبدءا من الفصل التشريعي الجديد، وبموجب قانون اللائحة الداخلية للمجلس، سيتم تمثيل الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

كما يشمل التشكيل خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

اجتماع دوري

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وخول القانون للجنة العامة بالمجلس دعوة رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

وفي جميع الأحوال يُدعى الوزيرُ المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

كما تختص اللجنة نفسها، بدراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.