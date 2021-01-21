المشدد 45 سنة وغرامة 150 ألف جنيه لـ3 حازوا 18 قطعة حشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة سائق و2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، لإدانتهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار في منطقة باب الشعرية.

وشمل الحكم أيضًا تغريم كل متهم منهم مبلغ 50 ألف جنيه عن الإتهام ذاته، وبمصادرة المضبوطات، وهي عبارة عن مواد مخدرة كانت بحوزة المتهمين.

تحريات أولية

أكدت التحريات الأولية التي باشرها ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أن المتهمين يزالون نشاطًا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، ويتزعمهم سائق، حيث تم تحرير محضر تحريات بمعرفة النقيب محمد داود، معاون مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بضبطهم.

ضبط المتهمين

أعدت الشرطة أكمنة ثابتة ومتحركة للمتهمين، وتمكنت من ضبطهم، وانتقلت الشرطة إلى أماكن سكنهم، حيث شاهدت القوة المتهمين موجودين داخل سيارة، وألقت القبض عليهم، متلبسين بحيازة مواد مخدرة.

18 قطعة حشيش

وبتفتيش المتهم الأول عثرت الشرطة بحوزته على قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وأثناء ذلك ألقى المتهم الثالث قطعة كبيرة لجوهر الحشيش المخدر فالتقطها الشرطة، وبتفتيش حقيبة السيارة عُثر بها على كيس بلاستيكي يحوى 18 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم الحشيش بقصد الاتجار.

حبس المتهمين

اقتادت الشرطة المتهمين إلى ديوان القسم، وحررت محضرًا بواقعة الضبط، وسطرت به اعترافات المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وبعدها تمت إحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومثل المتهمون أمام قاضي المعارضات للنظر فى أمر حبسهم، حيث صدرت عدة قرارات بتجديد حبسهم على ذمة القضية.

محاكمة جنائية

في ختام تحقيقات النيابة العامة، أمرت بإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، والتى عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية كلا من المستشارين محمود منصور، وعمرو عبد اللطيف، ثم أصدرت الحكم المتقدم.