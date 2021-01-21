كيف تحمي طفلك إذا كان لديك مصابا بكورونا في المنزل؟.. «الصحة» تجيب

وجّهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حال وجود حالة مصابة بالفيروس في عزل منزلي، ووجود طفل أو مجموعة من الأطفال في ذات المنزل، خاصة أنّ الموجة الثانية من الفيروس، تستهدف كل الفئات العمرية بما فيها الأطفال.

وترصد السطور التالية، مجموعة من الإجراءات التي رصدتها وزارة الصحة، ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، وهي كما يلي:

ارتداء كمامات قبل التعامل مع الطفل

وأكدت وزارة الصحة، أهمية ارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماش عند الاقتراب من الطفل، والحرص على غسيل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرها قبل ملامسة الطفل، والتخلص من الكمامة الطبية في سلة المهملات وتكون مغلقة، وفيما يتعلق بالكمامة القماش فيجب غسلها جيدا.

تنظيف الأسطح التي لمسها مصاب كورونا جيدا

وشددت وزارة الصحة، على أهمية تنظيف الأسطح التي يلمسها المصاب باستمرار، موضحة أنّ هطبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي بدأت في بعض المحافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، وامتدت المبادرة لتشمل محافظات: الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والبحيرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي فى مستشفياتها كافة على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي أولا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي احتمالات خاطئة، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل على منصات التواصل الاجتماعي، لتلقي الاستفسارات المختلفة من المواطنين والاطلاع على آخر مستجدات الفيروس والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.