محافظ الإسماعيلية: وكيل وزارة الصحة السابق قدم نموذجًا وجهدًا كبيرًا

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة السابق، بذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة تواجده بالمحافظة.

ووجه «بشارة»، الشكر للدكتور سعيد السقعان، خلال حفل تكريمه، الذي عقد بديوان المحافظة اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة الجديد ومديري المديريات.

وقال «بشارة»، الدكتور سعيد بذل جهد كبير بمنظومة التأمين الصحى الشامل وخطة المديرية لمواجهة جائحة كورونا في موجتها الأولى مما جعلها تنجح في تحقيق أقل معدل إصابات على مستوى الجمهورية.

وتابع: «اللي بيخدم في الإسماعيلية بتظل بيته وأهل الإسماعيلية لاينكرون أي فضل عليهم نهائيًا وأكيد الإسماعيلية تنتظرك في أي وقت تقرر فيه زيارتها».

ومن جانبه قال الدكتور سعيد السقعان، إنه خدم في محافظة الإسماعيلية لمدة 5 سنوات تقريبًا مع 3 محافظين بدءًا من اللواء يس طاهر وحتى اللواء شريف بشارة.

وقال: «أنا بس قبل ما امشي عايز أقدم الشكر لأهالي وزملائي وبعتذر لهم علي أي سوء فهم في الإدارة مابينا ولكن اختلاف وجهات النظر ابدًا لايغير في تقديري واحترامي لكل الزملاء».

وأشاد «بشارة»، بالدور الذى قدمه الدكتور على حطب أثناء توليه إدارة مستشفى أبو خليفة للطوارئ والمخصصة للعزل الصحي أثناء مواجهة فيروس كورونا.

وتابع: «المجهود المبذول كان له أثره الواضح على سمعة المستشفى»، موجهًا الشكر والتقدير له ولأطقم الأطباء المعاونين له بالمستشفى على ماقدموه طوال الفترة الماضية وما يقدم إلي الآن.

وأهدى محافظ الإسماعيلية شهادة تقدير ودرع المحافظة للدكتور سعيد السقعان متمنيًا له التوفيق بمنصبه الجديد.

وكانت قد أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارا بتعيين الدكتور سعيد السقعان وكيلا لوزارة الصحة بالإسكندرية وتعيين الدكتور علي حطب خلفاً له بمحافظة الإسماعيلية.