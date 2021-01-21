العليا للفيروسات: انتهاء تجارب لقاح كورونا المصري على البشر في 6 أشهر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة شؤون قطاع الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي ووزير الصحة الأسبق، إنّ التجارب على المرحلة ما قبل الإكلينيكة «الحيوانات» للقاح المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث تم الانتهاء منها، ونتائجها مبشرة جدا على الحيوانات.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، وافقت على تقديم الملف وبدء التجارب الإكلينيكية على المتطوعين، والملف حاليا في طور التجهيزات النهائية بالوزارة والمركز القومي للبحوث والمصنع المكلف بالتصنيع، لتقديمه لهيئة الدواء للموافقة على التجارب على المتطوعين بمراحلهم الأولى والثانية والثالثة.

تجارب إكلينيكية على المتطوعين للقاح المصري خلال 6 أشهر

ولفت حاتم إلى أنّه من المقرر خلال الـ6 اشهر المقبلة، انتهاء التجارب الإكلينيكة على المتطوعين، مؤكدا أنّ اللجنة العليا للفيروسات راجعت التجارب ما قبل الاكلينيكة للقاح على الحيوانات، ووافقت على تقديمه للحصول اذن البدء في المتطوعين على مطلع شهر مارس المقبل كخد أقصى .

وأكد رئيس لجنة قطاع الشؤون الصحية وعضو العليا للفيروسات، أنّ البحث العلمي في مصر يسير بصور جيدة وطيبة حاليا، فيما يتعلق بالأبحاث على كورونا المستجد، موضحا أنّ ما عرض من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مجلس النواب، كان لما تم تنفيذه وإنجازه من خطط خلال الفترة الماضية، وعرض لما سيتم العمل به خلال السنوات المقبلة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أهمية التزام المواطنين الفترة الحالية والمقبلة، بارتداء الكمامة فترة التواجد خارج المنزل، والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت، وغسل الأيدي بالماء والصابون دوريا، وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالتباعد الجسدي، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة.