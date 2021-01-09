«العليا للفيروسات»: حدثنا البروتوكولات العلاجية بالمستشفيات الجامعية

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى الأسبوع الماضي، تحديث عدد من البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والموجودين بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تحديث البروتوكول العلاجي المتعلق بعلاج الأطفال المصابين بكورونا المحجوزين بأقسام عزل الأطفال، مؤكدا على أنه جرى اعتماد البروتوكولات من الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التوسع في استخدام المضادات الحيوية والمضادات للفيروسات والكرتيزون مع المرضى بجميع الحالات المصابة من الكبار، أما بالنسبة للأطفال فتم التوسع في استخدام بعض المضادات ولكن بجرعات أقل من الكبار ووفقا للتشخيص لحالة كل طفل.

العليا للفيروسات: الالتزام بالكمامة ضروري خارج المنزل للوقاية من كورونا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الفترة الحالية والمقبلة، وهي فترة نشاط الفيروسات التنفسية بسبب برودة الجو، مناشدا بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والماسك أو الواقي الطبي خلال فترة التواجد خارج المنزل وكذلك غسل الأيدي دوريا بالماء والصابون وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والتنوع في أكل الخضروات والفواكه، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، وعدم الإكثار من تناول الأطعمة الجاهزة «فاست فوود»، والاهتمام بتناول البروتينات وبالفيتامينات وشرب السوائل الطبيعية الساخنة والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض لحين التأكد من سلبية أو إيجابية الإصابة وذلك للمحافظة على السلم العام، والابتعاد عن الشيشة والمدخنات وتأثيرها السلبي على الجهاز التنفسي.