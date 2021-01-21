طبيب: الإفراط في شرب اللبن يسبب أنيميا نقص الحديد للأطفال

قال الدكتور محسن الألفي، أخصائي طب الأطفال، إن الأغذية والفيتامينات التي تتناولها الأم خلال فترة، الحمل ينعكس على الجنين، كما أن الأمراض التي تعرضت لها تصل للجنين من خلال المشيمة، والساعات والأيام الأولى من الرضاعة، وكل الخبرة المناعية التي حصلت عليها، تتواجد في جنينها، وتستمر في لبنها.

وأضاف «الألفي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن لبن الأم يعتبر المصدر الغذائي الأساسي للطفل، وبعد بلوغه سن 6 أشهر يجب عليها تناول بعض الأكلات الخارجية، التي تحتوي على الحديد، منوها أن هناك دراسة أجرتها جامعة عين شمس على 1000 طفل تبين أن 40-50% منهم يعانون من نقص الحديد، وبالتالي إصابتهم بالأنيميا.

العسل الأسود لا يزيد قيمته الغذائية عن 10%

وأشار أخصائي طب الأطفال، إلى أن الحديد يتواجد في السمك والكبدة واللحمة، والخضراوات ذات الامتصاص أقل، لافتا إلى أن بعض الأمهات تعطي لأطفالها عسل أسود أو بنجر، وهي عناصر لا تزيد قيمتها الغذائية عن 10%، مقارنة بالوجبات المذكورة.

وأكد الدكتور محسن الألفي، أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية تؤثر في مناعة الأطفال، وقد تتسبب في النزيف، منوها إلى أن جامعة عين شمس أجرت دراسة على الأطفال الذين يتناولون المضادات لأكثر من أسبوع، أو يعانون من إسهال مزمن يبقى أكثر من أسبوعين، يؤدي لتآكل الميكروبات الحميدة في الأمعاء، التي تنتج فيتامين ك وب.

الميكروبات الحميدة تقوي المناعة

وشدد «الألفي» على أن تكرار المضادات الحيوية في فترات أكبر من أسبوع تؤدي لقتل الميكروبات الحميدة، التي تتواجد في الأمعاء الضرورية للمناعة، والتي تغذي المخ والجسم والمناعة، وقتلها بمثابة قتل المناعة في الجسم.

وتابع: «إذا كانت الأم حاسة إن ابنها بيشرب كميات لبن كتيرة، فأكثر سبب لأنيميا نقص الحديد في مصر من سن 6 شهور لـ3 سنوات، هو الإفراط في شرب اللبن، الأم بتقول أنا بديله كيلو، طب وباقي الولاد يأكلوا إيه؟».