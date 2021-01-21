ضبط «داية» أجرت عملية ختان لرضيعة عمرها 40 يوما بسوهاج: أصابتها بنزيف 

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على «داية»، بعد إجرائها عملية ختان لرضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا، ما تسبب لها بنزيف، نُقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة سوهاج، وحُجزت تحت الملاحظة الطبية، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات مع «الداية»، وأمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة الواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى دارالطب بمدينة سوهاج، بوصول رضيعة تدعي «ريهام. ح»، تبلغ من العمر 40 يومًا، ومُصابة بنزيف إثر تعرضها لعملية ختان بالمنزل، وتم إجراء الاسعافات اللازمة لها بالمستشفى وحجزها تحت الملاحظة الطبية، وحالتها العامة مستقرة.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها والذي يعمل جزارًا، ويقيم قرية الغريزات، أفاد بإجراء عملية ختان لابنته على يد «داية» تدعى «ص. ع»، 80 سنة، بالمنزل بناحية قرية الغريزات دائرة المركز، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهمة في الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات معها، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

وأفاد مصدر بوحدة حماية الطفل بمحافظة سوهاج، بأن والد الطفلة رفض الحديث مع أفراد الوحدة حول الواقعة، ورفض استقبال فريق التدخل السريع، ويُجرى متابعة الموقف في إطار تحقيقات النيابة.

وكانت مدينة جرجا قد شهدت في أغسطس الماضي إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا بنزيف حاد، عقب إجراء طبيب وحدة كوم الصعايدة بجرجا التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج عملية تشويه للأعضاء التناسلية «ختان» لطفلة، وتم تحويل الطبيب للمحاكمة التأديبية ونقلت الطفلة الي مستشفي سوهاج الجامعي للعلاج.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها اصطحبها والدها للمتهم لإجراء عملية ختان، ما نتج عنها حدوث نزيف دموي حاد وعاهة مستديمة في العضو التناسلي، دخلت بعدها الطفلة في حالة صرع مزمن استدعت حجزها لمدة تزيد عن العام والنصف بمستشفى سوهاج الجامعي.