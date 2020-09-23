ربة منزل تتهم طليقها بإجراء ختان لطفلتهما ببني سويف

اتهمت ربة منزل وطفلتها، اليوم الأربعاء، زوجها السابق وزوجته بضرب طفلتها، وقيامه بإجراء عملية ختان إناث لها دون رغبتها، بإحدى قرى مركز بنى سويف، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، يفيد باتهام سيدة وتدعى "ن.ص.م"، 40 سنة، ونجلتها "ر.م.ع"، 12 سنة، ومقيمتين بإحدى قرى مركز بنى سويف، والد طفلتها ويدعى "م.ع.ش"، 45 سنة، وزوجته "ن.ع"، 30 سنة، بالتعدي على طفلتها بالضرب أثناء تواجدها في منزل والدها بسبب رغبة زوجته بقيام طفلتها بأعمال المنزل.

واتهمت الزوجة زوجها السابق بقيامه بعمل عملية ختان إناث لنجلتهما دون رغبتها.

وأكدت التحريات أن الزوج يعمل أمين شرطة بالحماية المدنية، وأنه طلّق زوجته وتزوج بأخرى، وأن طفلته تعيش معه، وعندما ذهبت الطفلة إلى أمها لزيارتها سألتها عن الجروح في جسمها، فردت الطفلة بأن زوجة والدها تعدت عليها بالضرب، لأنها لم تقم بأعمال المنزل، كما أن والدها أجرى لها عملية ختان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت نيابة مركز بني سويف إخلاء سبيل أمين شرطة بالحماية المدنية وزوجته بكفالة قدرها 1000 جنيه، كما قررت النيابة العامة إحالة الطفلة إلى الطبيب الشرعي لبيان وإثبات إجراء عملية الختان من عدمه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.