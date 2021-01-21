عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا تفجيري بغداد إلى 21 قتيلا و44 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الإرهابيين في منطقة «الباب الشرقي» بالعاصمة العراقية بغداد إلى 21 قتيلا و44 مصابا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، صباح اليوم.

من جانبها، انتشرت القوات الأمنية العراقية، بشكل مكثف حول المنطقة الخضراء في بغداد، كما تم إغلاق بواباتها الرئيسية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية.

وكان المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قال في وقت سابق من اليوم، عبر «تويتر» اليوم، إن تفجيرين إرهابيين بواسطة انتحاريين اثنين فجرا أنفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية العراقية في منطقة «الباب الشرقي» بالعاصمة العراقية «بغداد».