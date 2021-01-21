بايدن يوقع أوامر تنفيذية من شأنها إبطال قرارات ترامب

بعد أدائه اليمين الدستورية أمس، ووصوله إلى البيت الأبيض، وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية، من شأنها أن تبطل قرارات اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، أولها ما يتعلق بتشديد الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا مثل الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وكل الإجراءات التي تحددها السلطات، والأمر التنفيذي الثاني الذي أعلن بايدن توقيعه يتعلق بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين وضمان تحقيق المساواة والحصول على المساعدات.

كما وقع بايدن على أمر تنفيذي يعيد بلاده إلى اتفاقية باريس المناخية وإلى منظمة الصحة العالمية اللتين انسحب منهما ترامب، وقال بايدن للصحفيين في المكتب البيضاوي: سنكافح التغير المناخي كما لم نفعل هنا من قبل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد وقع بايدن مرسومًا ينص على رفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومن بين الأوامر التنفيذية التي يوقعها بايدن إلغاء تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل، وتعليق قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك، الذي خصص البنتاجون أكثر من 3 مليارات دولار لإنشائه، وذلك بناء على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن بايدن وقع على 3 مراسيم رئاسية في الكونجرس تتعلق بتعيينات وزارية ومناصب فرعية بالوزارات، وذلك عقب تأديته اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال في أول تغريدة له على حسابه الحكومي: ليس هناك وقت لنضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها.

وأضاف: لهذا السبب، سأتوجه اليوم إلى البيت الأبيض للعمل واتخاذ إجراءات جريئة وتقديم إغاثة فورية للعائلات الأمريكية.

وخلال توقيع الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، أعلن بايدن أن ترامب ترك له في المكتب البيضاوي رسالة ودّية للغاية التزاماً منه بالتقاليد المتبعة، وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن الرئيس كتب رسالة ودّية للغاية، ولكنه أشار إلى أنه لن يتحدث عنها قبل أن يتحدث معه.