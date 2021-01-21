خبراء مصريون يتحدثون عن جو بايدن: «سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه»

ساكن جديد للبيت الأبيض يحتل الرقم 46 في قائمة رؤساء أقوى دولة اتحادية في العالم، حيث تسلم جو بايدن مقاليد الحكم ودخل البيت الأبيض بعدما غادر سلفه دونالد ترامب الذي رفض في البداية الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي خسرها وأعلن أن الانتخابات الرئاسية تعرضت للتزوير وذلك قبل وقوع أزمة 6 يناير والتي اقتحم خلالها أنصاره مبنى الكونجرس في سابقة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة قبل أن يغادر البيت الأبيض رفقة أسرته بعد نهاية فترة الرئاسية الأولى والوحيدة.

خبراء ومفكرون مصريين تكلموا عن جو بايدن خلال تصريحات تلفزيونية كما يلي:

عماد الدين حسين: بايدن سيحاول إزالة إرث ترامب.. والصورة مش وردية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن بايدن سيعيد الصورة الأمريكية المعروفة بعدما قام ترامب بعمل انقلاب على كل ما نعرفه عن الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف كلمة بايدن بأنها كانت موحدة، بالإضافة إلى الرسائل التي وجهها للمهاجرين واختياره لفريق عمله ومنهم وزير دفاع أسود ونائبة من أصول هندية مضيفًا: «الصورة مش وردية جدا لكن بايدن سيحاول أن يزيل إرث ترامب اللي عمل انقلابات في كثير من الملفات».

وأوضح حسين أن الأوامر التنفيذية التي سيوقعها بايدن ستعيد الصورة الأمريكية المعروفة وسيعمل على عودة أمريكا لمنظمة الصحة العالمية واتفاقية المناخ وأن بايدن سيفتح الباب أمام مهاجري 7 دول منعهم ترامب وسيسمح للمهاجرين غير الشرعيين بتوفيق أوضاعهم خلال الـ5 سنوات الماضية متوقعًا أن ينجح بايدن في إزالة إرث ترامب بالرغم من وجود أكثر من 74 مليون شخص أمريكي صوتوا لترامب في الانتخابات مشددًا على أهمية ذلك وأن ترامب ليس شخصًا ولكنه فكرة وتيار.

هريدي: بايدن أول رئيس أمريكي لديه خبرة بالشأنين الداخلي والخارجي

السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق وصف بايدن بأنه رئيس لديه 50 عاما من الخبرة الداخلية وفي السياسة الخارجية الأمريكية، وظل 15 عاما رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن بايدن هو الرئيس الأمريكي الوحيد ضمن 46 رئيسا الذي يمتلك خبرة بالشؤون الداخلية والخارجية الأمريكية، وتولى منصب نائب أوباما لمدة 8 سنوات لافتًا إلى أن كلمته جاءت في مرحلة مهمة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف هريدي بايدن بأنه متواضع وينتمي للطبقة المتوسطة، معلقًا على هرولته نحو أحد المراسلين ومصافحته بأن ذلك رسالة من بايدن أنه سيكون منفتحا على الإعلام وأن صحته على ما يرام لافتًا إلى أن الإعلام الأمريكي يعطي الرئيس 100 يوم ثم ينظر لما حققه بعدها.

أستاذ اقتصاد دولي: بايدن سيركز على حل المشكلات الداخلية والتصنيع

وقالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن بايدن، سيحاول إعادة الثقة في اقتصاد بلاده، ومن المتوقع أن يركز على الاقتصاد الداخلي، وإزالة الانقسامات الداخلية السياسية في المجتمع، مضيفة: «توجه لأجندة بايدن من أجل زيادة التصنيع في السيارات الكهربائية وشبكات الجيل الخامس والتعاون وعدم الدخول في صدمات مثلما فعل سابقه ترامب وهناك انتظار لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الولايات المتحدة وفي مختلف دول العالم ولم يكن مقبولا أن يتم محاولة حل أزمة كورونا بشكل فردي في الوقت الحالي لأن الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم».

عبدالمنعم سعيد: سيكون متواضعا في التعامل مع الشرق الأوسط

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس الحالي جو بايدن، يريد إعادة الوحدة للأمريكيين، وأن تقود بلاده العالم، وإعادة الوحدة للمعسكر الغربي، والتنافس مع الصين وليس الصراع معها، مشيرا إلى أن هناك تغييرات متوقعة، وبعض القرارات سيوقعها اليوم، مثل العودة إلى اتفاقية باريس، ورفع الحظر على دول أغلبيتها من المسلمين ممنوعين من الهجرة إلى أمريكا.

وأوضح أن «بايدن» لن يهتم بالشرق الأوسط كثيرا، وسيكون متواضعا معه، كما أنه يضع الشرق الأوسط في ترتيب متأخر من أولوياته، وسوف يستخدم الدبلوماسية والسياسة، وهو تعلم درسا كبيرا وهو أن الشرق الأوسط من المناطق العصية على التورط الأمريكي كما حدث في العراق وأفغانستان، ولبنان.