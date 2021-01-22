عشان تختار الأنسب.. طريقة حساب القسط الشهري للقرض من 4 بنوك

تقدم مختلف البنوك قروضا مختلفة ما بين القرض الشخصي وقرض السيارة والتمويل العقاري، قرض تشطيب الشقة، ويسعى مقدمو طلب الحصول على القرض لمعرفة القسط الشهري للقرض بشكل تقريبي لاتخاذ القرار المناسب الخاص بالحصول على القرض أو لا، وفي هذا الإطار قدم بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي خدمة معرفة القسط الشهري للقرض الذي يريد المتقدم الحصول عليه على النحو التالي:

حساب القسط الشهري لقروض بنك مصر

يمكن حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة الخاصة بالقرض، عبر الموقع الرسمي للبنك كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك مصر من هنــــــــــا.

الضغط على خانة «احسب قرضك».

اختيار نوع القرض .

اختيار برنامج القرض وفقا لنوع القرض.

تحديد قيمة القرض، ومدة القرض بالشهور.

ثم الضغط على احسب ويظهر قيمة القسط الشهري ومعدل الفائدة.

حساب القسط الشهري لقروض بنك فيصل الإسلامي

يمكن حساب القسط الشهري وإجمالي المستحقات وعائد البنك للحاصلين على تمويل بنك فيصل الإسلامي، عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك فيصل الإسلامي من هنــــــــــا.

الضغط على خانة «احسب مرابحتك».

اختيار نوع التمويل.

تحديد مبلغ التمويل ومدته.

ثم الضغط على خانة احسب، ويظهر القسط الشهري وإجمالي المستحقات وعائد البنك.

حساب القسط الشهري لقروض بنك الإسكندرية

يمكن حساب القسط الشهري لقروض بنك الإسكندرية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية من هنــــــــــا.

اختيار انوع القرض.

في أسفل الشاشة يتم تحديد غرض التمويل وصافي الدخل الشهري والسن.

تحديد مبلغ التمويل، ومدة التمويل.

تظهر قيمة القسط الشهري للقرض بشكل تقريبي.

حساب القسط الشهري لقروض بنك كريدي أجريكول

يمكن حساب القسط الشهري لقروض بنك كريدي أجريكول من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك كريدي أجريكول من هنــــــــــا.

اختيار نوع القرض سواء كان القرض الشخصي وقرض السيارة والتمويل العقاري.

تحديد البرنامج التابع لنوع القرض.

تحديد قيمة التمويل والسن ومدة التمويل.

الضغط على احسب يظهر القسط الشهري للقرض.