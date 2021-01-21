يصل لـ5 ملايين جنيه.. كيفية الحصول على قرض الوحدة السكنية

حلم الحصول على وحدة سكنية يطمح به الكثيرون، ولكن لا يمتلكون أموالا كافية، لذا يسعون إلى الحصول على قرض الوحدة السكنية والذي توفره بعض البنوك، نعرض أبرزها في السطور التالية وكافة التفاصيل المتعلقة بشروط التقديم للحصول على قرض.

قرض الوحدة السكنية من بنك مصر

يصل الحد الأقصى للتمويل للحصول على قرض من أجل شراء وحدة سكنية إلى 5 ملايين جنيه.

يمنح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى، على أن تكون مسجلة في الشهر العقاري.

يصل التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

تصل مدة القرض إلى 20 سنة.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري

الحد الأقصى لعمر المتقدمين للحصول على القرص 65 عاما بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية القرض تاريخ انتهاء الخدمة.

يشترط ألا يقل الدخل عن 3 آلاف ​جنيه، وألا يتعدى القسط الشهري 40% من المرتب.

المستندات المطلوبة من طالب القرض

طلب الحصول على القرض من البنك.

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

شهادة حديثة بمفردات المرتب.

إيصال مرافق حديث «غاز أو مياه أو كهرباء» على عنوان إقامة العميل.

خطاب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

الحصول على قرض الوحدة السكنية من البنك الأهلي المصري

تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري.

عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.

ألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا.

أن يكون المتقدمون للحصول على قرض التمويل العقاري من المصريين المقيمين داخل مصر فقط.

يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.

يدفع العميل المقدم على طلب التمويل العقاري نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.

تصل قيمة التمويل حتى 80% من قيمة الوحدة.

الحد الأقصى لنسبة عبء الدين 40% من صافي الدخل الشهري.