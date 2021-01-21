السداد على 20 شهرا.. طريقة وشروط الحصول على قرض الأسر المنتجة

قرض الأسرة المنتجة، يعد واحدا من القروض المهمة التي توفرها وزارة التضامن الإجتماعي للمواطنين لمساعدتهم لبدء مشروع يعينهم على تكاليف الحياة والمساعدة في توفير دخل ثابت، وبهذا الشأن، قد يتساءل البعض عن قيمة القرض والإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول عليه، ولهذا تجيب «الوطن» من خلال التقرير التالي الذي يتضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن بشأن قرض الأسرة المنتجة، وفقا لوزارة التضامن الإجتماعي.

قيمة قرض الأسرة المنتجة المتاح للمشروع

تتراوح قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات من 3000 جنيه وتصل إلي 10000 جنيه.

مكان الحصول على قرض الأسرة المنتجة

وفقا لوزارة التضامن، فإن المواطن الراغب في الخدمة عليه التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكنه سواء كان في الريف أو الحضر في أي محافظة ويطلب الحصول على خدمة قرض الأسرة المنتجة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض والضمانات

- صورة البطاقة الشخصية / الرقم القومي.

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول علي قرض لمشروع أسر منتجة .

- شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.

- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل ( الضمان الحكومي ، إيصالات الأمانة ..ألخ).

- أوراق أخري مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية .

مدة سداد أقساط القرض ونسبة الفائدة المحصلة عليه

تختلف مدة سداد أقساط القرض والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولة للقروض وعــادة تتراوح مدة السداد من 12 شهرا إلى 20 شهرا، ونسبة الفائدة المحصلة علي القرض تختلف حسب جهة منح القرض .

المشروعات التي تقوم الأسر المنتجة بمنحها قروض

هناك عدد من المشروعات التي تمنحها الأسر المنتجة قروض وهى: المشروعـات الزراعية والحيوانية - المشروعات التطبيقية - المشروعـات اليدوية والحرفية - المشروعــات التجارية - المشغـولات النسوية والخياطة والتفصيل - المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعات متناهية الصغر في هذا المجال .

أسرة واحدة تحصل على قرضين

واخيرا وفقا للتضامن، فإنه يمكن حصول المواطن على قرض مشروع أسر منتجة وفي نفس الوقت حصول أحد أفراد أسرته علي قرض آخر لمشروع أسر منتجة، وذلك بشـرط توفـر الضمانات لســداد القرضين والفائدة لكلا المشروعـين إلى الجمعية الممولة للقرض.