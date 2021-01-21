عاجل.. مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب على مد حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، وذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة، إنه ورد كتاب رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بقرار رئيس الجمهورية 19 لسنة 2021 لمد حالة الطوارئ.

ونص القرار على أنه «نظرًا للظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ الأحد 24 يناير 2021 ميلادية، وتتولي القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

ويفوض رئيس الوزراء اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون حالة الطواري المشار إليه، ويعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق الطوارئ، ويُعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.