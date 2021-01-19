محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والتي يجري تنفيذها على مساحة 2 فدان وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ 4 محافظات من بينها أسيوط وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة الوسيطة واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ لمعدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع والذي سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة.

مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ أسيوط على الجهود التي تبذلها الدولة في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة ودمجها في خطط التنمية المستدامة لافتًا إلى أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بالمدن والمراكز والأحياء من خلال تزويد الأحياء والمراكز بأحدث المعدات لتحسين منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة.

بالإضافة إلى إنه جاري تنفيذ 4 محطات انتقالية وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدان معلناً دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها.

فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وحملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فضلًا عن تدعيم القطاع بمعدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع لتحديث عمل المنظومة.