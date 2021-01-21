تغريم 33 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة في حملات بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، 33 محضرا لمواطنين لعدم إرتداء الكمامة، إذ تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين.

وشنت محلية ملوي، حملة مكبرة، اليوم، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة إلتزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

وكان محافظ المنيا، أعلن أمس أنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 291 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 290 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، ومخالفة لمنشآة، كما تم غلق 76 منشأة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، منها 30 منشأة بمركز العدوة، و 12 بمركز بني مزار، و 14 بمركز مطاي، و 20 بمركز أبوقرقاص، كما تم فض 3 تجمعات لمناسبات الأفراح والعزاء، منها حالة تجمع ببني مزار، وحالتين بمركز المنيا، بالإضافة لفض أحد الأسواق التجارية بمركز بني مزار، وذلك للقضاء على تجمعات المواطنين، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

وناشد محافظ المنيا، جميع المواطنين بالتوجه المباشر إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

قال المحافظ، في حال وجود أي شكوي تخص المنظومة الصحية، أو طلب لإحدى سيارات الإسعاف، فان المحافظة تستقبل جميع الشكاوي أوالاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 )، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335 .

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