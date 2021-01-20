أوقاف المنيا توزع 1200 مصحف على المساجد والأئمة وأعضاء المقارئ

وزعت مديرية الأوقاف في المنيا، 1200 مصحف، على المساجد الكبرى، وأعضاء المقارئ، والأئمة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مصاحف من مخازن الوزارة وتوزيعها.

أشرف على عملية التوزيع، الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ حسانين عبدالحكم حسانين مدير الدعوة، والشيخ محمد جابر رئيس قسم شؤون القرآن.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أجرى جولة لمقر إدارة أوقاف العدوة للاطمئنان على سير العمل، ووجه بضرورة المتابعة الجيدة والتأكيد على العاملين بالمساجد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفي حالة مخالفة التعليمات سيتم معاقبة المقصر، وقد يصل الأمر إلى غلق أي مسجد لايتبع رواده تعليمات الوزارة.

كما أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية لبعض مساجد العدوة أشرف خلالها على عملية التعقيم والنظافة وجهازية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن.

ووقع وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتنفيذ خطة الوزارة بالتعاون مع الجامعات المصرية لتدريب ورفع كفاءة الأئمة والواعظات لغويا واجتماعيا وإعلاميا.

وقد وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتعاون مع مديرية أوقاف المنيا، وأبدى ترحيبا شديدا بهذا التعاون، وقال إن الجامعة تفتح أبوابها أمام الأئمة والواعظات في أى وقت وترحب بأى تعاون مع الأوقاف.

وأعرب وكيل أوقاف المنيا، عن امتنانه بحفاوة الاستقبال وشكر جامعة المنيا متمثلة في رئيسها على هذا الجهد الذي تقوم به ومشاركة المديرية في هذه الخطوة التى سيكون لها أثرها البالغ في رفع كفاءة الأئمة والدعاة ويعد إسهاما من الجامعة في تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن الدورات التدريبية ستستهدف 150 أماما وواعظة، وستكون في مجالات اللغة العربية وعلمي الاجتماع والنفس والإعلام.

أقرأ المزيد:

«التعليم» تبحث إجراء اختبار تجريبي للثانوية والجامعات تدرس عقد امتحانات التيرم إلكترونياً