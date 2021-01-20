«الأوقاف» توقع تعاون مع جامعة المنيا لتدريب أئمة وواعظات وتجديد الخطاب

وقع الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بروتوكول تعاون مع الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، بناءًا على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتنفيذ خطة الوزارة بالتعاون مع الجامعات المصرية لتدريب ورفع كفاءة الأئمة والواعظات لغويًا واجتماعيًا وإعلاميًا.

وقد وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتعاون مع مديرية أوقاف المنيا وأبدى ترحيبا شديدا بهذا التعاون وقال إن الجامعه تفتح أبوابها أمام الأئمة والواعظات في أى وقت وترحب بأى تعاون مع الأوقاف.

وأعرب وكيل أوقاف المنيا عن إمتنانه بحفاوة الاستقبال وشكر جامعة المنيا متمثلة في رئيسها على هذا الجهد الذي تقوم به ومشاركة المديرية في هذه الخطوة التى سيكون لها أثرًا بالغًا في رفع كفاءة الأئمة والدعاة ويعد إسهاما من الجامعة في تجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن الدورات التدريبية ستستهدف 150 أماما وواعظة، وستكون في مجالات اللغة العربية وعلمي الاجتماع والنفس والإعلام.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أجري في وقت سابق جولة مرورية، على مساجد إدارة المنيا الجديدة، لمتابعة انتظام سير العمل والإلتزام بالتعليمات، وأكد أن الإلتزام بالتعليمات وإتباع الإجراءات الإحترازية أهم طرق السلامة والأمان للجميع موجها الشكر لجمهور المصلين الملتزمين مما يدل على وعيهم وتحملهم المسؤلية تجاه دينهم ووطنهم فى مرحلة نحتاج فيها إلى وعى الجميع من أجل وطن وشعب آمن وسالم.

كما واصل وكيل أوقاف المنيا، جولاته المرورية على مقرات الإدارات، والتي شملت إدارة أوقاف أبوقرقاص، في جنوب المحافظة، إذ تابع سير العمل بالإدارة ووجه إلى بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن هذه الجولات المرورية مستمرة فى جميع الأوقات وشاملة لجميع الإدارات وأنه لا مجال لمهمل أو مقصر، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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